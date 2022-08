Mașina unicat a Prințesei Diana s-a vândut cu o sumă ce a întrecut orice așteptări O mașina unica, facuta special pentru Prințesa Diana, a fost vanduta la licitație cu un preț la care nimeni nu se aștepta. Licitația a avut loc cu cateva zile inainte de a se implini 25 de ani de la moartea tragica a fostei soții a Prințului Charles. Cumparatorul este din Anglia și a oferit pentru Ford-ul Escort RS Turbo 650.000 de lire. El va plati, insa, cu tot cu taxe, 730.000 de lire sterline. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un Ford Escort negru, condus de printesa Diana in anii 1980, a fost vandut la licitatie, sambata, cu 724.500 de lire sterline, informeaza bloomberg.com, citat de News.ro. Modelul Ford Escort RS Turbo scos la licitație are aproximativ 40.000 de kilometri și se afla in stare tehnica și estetica excelenta. …

- Noi informații cu privire la decesul Prințesei Diana. In timp ce Prințul Harry face eforturi pentru a afla ce se ascunde, de fapt, in spatele tragicului eveniment, un material prezentat in cadrul unui documentar pune situația intr-o noua perspectiva. Potrivit unui mesaj misterios, ar fi existat un termen…

- Nou documentar HBO despre Prințesa Diana. Ce ar fi zis inainte de moarte! 31 august 1997. Ziua in care intreaga planeta urmarea indurerata știrile de la televizor despre teribilul accident auto din pasajul parizian, in care Prințesa Diana și-a pierdut viața. Mașina in care se afla Prințesa Inimilor…

- Viața și moștenirea plina de farmec a Dianei, Prințesa de Wales, a fascinat publicul timp de decenii. Ca prima soție a Prințului Charles și mama a lui William și Harry, a cucerit inimile și mințile tuturor cu personalitatea sa fermecatoare și cu un simț ascuțit al modei. Prințesa Diana, problemele din…

- Mașina Prințesei Diana va fi scoasa la licitație. Este vorba despre un Ford Escort RS Turbo, in care regretata mama regala a fost surprinsa de multe ori in timpul plimbarilor sale in Londra. Prințesa Diana a evitat cat s-a putut de mult mașinile luxoase preferate de Familia Regala, precum Rolls-Royce…

- Un model Ford Escort RS Turbo condus de Printesa Diana intre anii 1985 si 1988 urmeaza sa fie scos la licitatie pe 27 august. Pretul autovehicului se estimeaza ca va fi format din ”sase cifre”.

- O pictura in ulei a Prințesei Diana este expusa pentru prima data la Londra. Per People, opera de arta – intitulata Diana, Prințesa de Wales, a fost finalizata de artistul Nelson Shanks in 1994, cu doar trei ani inainte de moartea tragica a prințesei la Paris. Cum arata ilustrația. Un portret rar cu…

- O camașa brodata purtata de președintele ucrainean Volodimir Zelenski de Ziua Ucrainei, pe 19 mai, a fost vanduta cu 100.000 de dolari la o licitație in SUA, informeaza spotmedia.ro. Cumparatorul este firma de avocatura Asters USA, transmite Ukrinform care citeaza Voice of America. Licitația a avut…