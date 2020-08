Stiri pe aceeasi tema

- O mașina a luat foc, duminica, pe Autostrada Soarelui, in zona localitații Dragalina, județul Calarași, sensul spre Capitala, traficul fiind restricționat, anunța MEDIAFAX.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, pe A2 București-Constanța, la kilometrul 104…

- Trafic restrictionat pe A2 Bucuresti Constanta, la kilometrul104 localitatea Dragalina, jud. Calarasi , sensul catre Capitala.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe A2 Bucuresti Constanta, la kilometrul104 localitatea Dragalina, jud. Calarasi ,sensul catre Capitala,…

- Alerta pe Autostrada Soarelui, sensul catre litoral, langa Cernavoda, județul Constanța, dupa ce o mașina a luat foc. Traficul este blocat.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe A2 București-Constanța, la kilometrul 167, sensul catre litoral, in apropierea…

- Se estimeaza ca circulatia sa revina la normal in 30 de minute, potrivit reprezentantilor Centrului InfoTrafic.Centrul Info Trafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia este intrerupta pe sensul catre Capitala al autostrazii A2 Bucuresti Constanta, la kilometrul 44, localitatea…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe A2 Bucuresti-Constanta, la kilometrul 117, pe sensul catre litoral, in zona localitatii Perisoru, judetul Calarasi, a avut loc o coliziune in care au fost implicate trei autoturisme. UPDATE Traficul se desfasoara…

- Un al doilea accident in lanți s-a produs pe Autostrada Soarelui in aceasta dimineața. Traficul rutier este restricționat, sambata dimineata, pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta, pe sensul spre litoral, in apropierea localitații Valcelele, județul Calarași. Un carambol cu patru mașini s-a produs…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe A2 București-Constanța, la kilometrul 117, pe sensul catre litoral, in zona localitații Perișoru, județul Calarași, a avut loc in aceasta dimineața o coliziune in care au fost implicate trei autoturisme. Din primele date,…

- Traficul s-a aglomerat pe DN1, pe sensul de coborare catre Capitala. Se circula in coloana la Bușteni și Comarnic. E așteptata aglomerație și pe Autostrada Soarelui, catre Capitala.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, la aceasta ora, pe DN 1 București-Brașov,…