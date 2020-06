Detașamentul de Pompieri Arad a intervenit astazi pentru stingerea unui incendiu ce se manifesta la un autoturism aflat in parcarea unui centru comercial. „In momentul sosirii echipajului de intervenție incendiul se manifesta la partea din fața a masini cu posibilitatea de propagare la alte autoturisme. Incendiul a fost stins in aproximativ 15 minute. A ars […] Articolul Mașina distrusa de flacari in parcarea unui supermarket FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .