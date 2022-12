Stiri pe aceeasi tema

- Formula 1 a anunțat vineri lansarea unei competiții feminine de monoposturi, care va debuta in 2023. Noul campionat, denumit F1 Academy, va strange la start cinci echipe de la concurentele actuale din Formula 2 și Formula 3. Fiecare echipa va dispune de trei monoposturi, astfel ca pe grila de start…

- Intr-o declarație politica susținuta in Parlament, deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a laudat constructorul roman care lucreaza la un tronson al Autostrazii A7, și solicita aceiași implicare și din partea altor constructori. Redam integral declarația deputatului Balan: „Ani de zile s-a spus despre…

- Pentru siguranța cetațenilor, pe timpul lucrarilor de introduce a iluminatului in Parcul Botanic a fost decisa inchiderea accesului pentru public. Municipalitatea a decis prelungirea restricțiilor pentru inca o saptamana. Pana acum a fost inchis accesul publicului masura fiind valabila pana in data…

- Constructorul american de automobile a lansat noul Avenger, primul sau model cu zero emisii, in urma cu puțin timp. Marea surprindere a fanilor a fost prezența unui singur motor electric, care dezvolta 156 CP și 260 Nm, așadar o configurație cu roți motrice fața. Dar, pana la urma, Jeep Avenger va avea…

- Constructorul german de automobile a lansat noul 911 GT3 RS in vara acestui an. Cu 525 de cai putere sub capota, dezvoltați de un motor aspirat natural, și un sistem DRS inspirat din Formula 1, modelul producatorului din Stuttgart promitea performanțe incredibile. Acum a demonstrat ce poate pe unul…

- Constructorul roman Dorinel Umbrarescu face senzație pe Autostrada A7, tronsonul Buzau-Focșani, unde utilajele au fost aduse la finalul lunii septembrie. O filmare facuta pe 4 octombrie, la nicio saptamana dupa ce a adus primele utilaje pe lotul 4 al Autostrazii A7 Buzau – Focșani, arata ritmul in care…

- Constructorul care se va ocupa cu ridicarea și dotare a unei noi cladiri la Liceul Waldorf poate porni șantierul, valoarea contractului fiind de circa 19 milioane de lei, fara TVA, cea mai mare parte fonduri europene. Noua cladire va oferi un numar suplimentar de sali de clasa și laboratoare cu scopul…