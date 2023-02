Mascații și DGA au descins peste mai mulți polițiști din Brașov Mascații și DGA au descins peste șase politisti din Brașov , care sunt suspectati de luare de mita, trafic de influența, abuz in serviciu. Mascații și reprezentanții DGA Covasna, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Brașov, au descins la cele 18 locuințe ale acestora, precum și la sediul unei subunitați de poliție. Totodata, sunt puse in executare 13 mandate de aducere. Perchezițiile au loc in contextul in care, cei șase polițiști din Brașov, ar fi savarșit infracțiuni de corupție și asimilate, respectiv luare de mita, dare de mita, trafic de influența, abuz in serviciu și fals intelectual.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

