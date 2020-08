Stiri pe aceeasi tema

- Un bijutier israelian lucreaza la ceea ce spune ca va fi cea mai scumpa masca de protectie impotriva coronavirusului din lume - un accesoriu din aur cu diamante incrustate, care va avea un pret de 1,5 milioane de dolari, potrivit AP, scrie news.ro.Citește și: Justiția pe surse - Daca nu ar…

- Masca din aur alb de 18 karate va fi decorata cu 3.600 de diamante albe si negre si va avea filtre N99, la cererea cumparatorului, a spus designerul Isaac Levy. El, care detine compania Yvel, a mai declarat ca acesta a avut doua cerinte: sa fie gata pana la finalul anului si sa fie cea mai scumpa din…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a lansat un apel la strangerea sumei de 15 milioane de dolari (12,7 milioane de euro), pentru a raspunde nevoilor sanitare de urgenta ale Libanului, in urma exploziilor care au devastat marti seara portul Beirut si o parte a capitalei libaneze, relateaza Reuters,…

- Simona Halep ar putea sa rateze US Open 2020. Numarul 2 mondial a oferit un interviu pe aeroport, unde a spus ca mai mult ca sigur nu va merge la US Open: "Nu știu inca daca merg in America. In condițiile din acest moment, nu! Sanatatea e cea mai importanta și nimeni nu poate judeca pe cineva…

- Avand in vedere ca numarul cazurilor de coronavirus crește accelerat in toata lumea, masca faciala a devenit indispensabila și chiar obligatorie in multe țari. Deci, nu este de mirare ca masca s-a transformat in cel mai popular accesoriu vestimentar din 2020.

- O agentie guvernamentala americana a anuntat marti ca a impus o amenda in valoare de 150 de milioane de dolari bancii germane Deutsche Bank, pentru ca aceasta nu a fost suficient de vigilenta in relatiile sale cu Jeffrey Epstein, la aproape un an dupa sinuciderea in inchisoare a cunoscutului miliardar…

- Alro, unul dintre cei mai mari producatori de aluminiu integrati pe verticala din Europa, dupa capacitatea de productie, aniverseaza 55 de ani. ”Alro produce aluminiu din anul 1965 si are in prezent doua divizii, Aluminiu Primar si Aluminiu Prelucrat. Prin investitii constante in tehnologie, Alro a…