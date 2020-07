Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile elene au anuntat ca, incepand de miercuri, 29 iulie, masca va fi din nou obligatorie in spațiile publice inchise, in contextul cresterii a numarului cazurilor de coronavirus, relateaza agenția AFP, citata de Agerpres.”Nu exista niciun motiv sa intram in panica dar nu trebuie sa lasam garda…

- Persoanele care nu vor purta masca de protecție in spațiile publice inchise vor primi o amenda de 135 de euro. Acest lucru a fost anunțat de guvernul francez, relateaza The Guardian.Noilereglementari sunt valabile de luni, intr-o incercare a Franței de a preveni unal doilea val al infecțiilor cu noul…

- Croatia a anuntat sambata ca purtatul mastii va deveni obligatoriu de saptamana viitoare in majoritatea spatiilor publice inchise, in contextul in care numarul de cazuri de coronavirus continua sa creasca, relateaza Reuters, conform AGERPRES. Numarul de noi infectii a fost de 140 sambata, un record…

- Hotararea adoptata luni de Guvern, in conformitate cu prevederile Legii 55/2020, privind instituirea starii de alerta pe intreg teritoriul tarii, incepand cu data de 18 mai, pe o durata de 30 de zile, stabileste obligativitatea purtarii mastii in spatiile publice inchise. In spatiile publice…

- Potrivit proiectului de legea adoptat astazi de Guvern, incepand din data de 15 mai purtarea maștii de protecție devine obligatorie in diverse spații Articolul Masca de protecție obligatorie in spațiile publice inchise, in spațiile comerciale și nu numai apare prima data in Someșeanul.ro .

- Purtarea maștii de protecție va fi obligatorie din 15 mai in spațiile publice inchise, spațiile comerciale, mijloacele de transport in comun și la locul de munca, potrivit proiectului MAI privind masurile valabile odata cu intrarea in stare de alerta. Operatorii economici și instituțiile publice ce…

- Primarul de Chisinau, Ion Ceban, a anuntat ca, incepand cu ziua de joi, 7 mai, in toate spatiile publice inchise (spatii comerciale, farmacii, dar si altele) din Capitala, purtarea mijloacelor de protectie a gurii si nasului este obligatorie. Administratorii localurilor enumerate nu vor permite cetatenilor…