- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat Hotararea numarul 90 din 21 octombrie 2021 prin care se actualizeaza lista țarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat. Principalele modificari sunt: -in zona roșie au intrat: Belgia, Austria, Grecia, Belarus și Jersey; -in zona galbena…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat, ieri, Hotararea nr. 80 prin care se propune prelungirea starii de alerta pe intreg teritoriul national, pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 10 octombrie 2021. Prin Hotararea numarul 80 sunt menținute masurile adoptate in Hotararea…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat joi, 30 septembrie, Hotararea Nr. 76 privind stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in contextul pandemiei de COVID-19. Redam, in randurile de mai jos, conținutul integral al Articolului 2, referitor la unitațile de invațamant: (1) Se propune…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a anunțat noi masuri pentru prevenirea și limitarea raspandirii virusului Sars- Cov- 2. Acestea au fost anunțate in urma cu puțin timp de secretarul de stat in MAI, Raed Arafat. In localitațile cu rata de infectare de peste 6 la mia de locuitori, masca va…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 16 septembrie 2021, Hotararea numarul 70 prin care se propune stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in contextul pandemiei de COVID-19. Principalele modificari propuse vizeaza: a) Permiterea desfașurarii unor activitați…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat joi o hotarare care vizeaza funcționarea școlilor in funcție de incidența cazurilo de COVIDdin fiecare localitate. Este vorba de hotararea care prevede abilitarea Ministerului Educației și Ministerului Sanatații in vederea emiterii unui…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența propune Guvernului un nou set de masuri de relaxare, care ar putea intra in vigoare de la 1 august. Astfel, se va mari numarul participanților la evenimentele private (nunți, botezuri), evenimentele culturale sau la competițiile sportive. Am putea avea stadioane…