Managerul unei firme de pompe funebre din Craiova a oferit GdS o marturie cutremuratoare cu privire la moartea care a intrat in casele atator familii odata cu scaparea de sub control a pandemiei Covid in Romania: “Pe o scara de 5 decese de care ne-am ocupat in ultimul timp, 3,5 dintre ele sunt de Covid. Am avut zile in care am lucrat zi si noapte si tot nu am facut fata tuturor solicitarilor.” Liliana Neagu spune ca daca ar fi fost intrebata acum cateva luni despre Covid, ar fi spus ca este o mare exagerare. Valul 4, insa, i-a schimbat total parerea. A vazut cu ochii sai mult prea multi oameni…