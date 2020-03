„Mărţişoarele vestesc primăvara” pentru al şaptelea an la Vama…

In Parohia Vama Buzaului s-a desfasurat, pentru al saptelea an, proiectul „Martisoarele vestesc primavara”. Copilasii clasei a doua de la scoala din localitate, condusi de invatatoarea Corina Elena Ilie, au impartit martisoare in Biserica „Inaltarea Domnului” din Vama Buzaului tuturor oamenilor prezenti la Sfanta Liturghie din 1 martie. Martisoarele oferite credinciosilor au fost confectionate...