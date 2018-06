Marş 'Cluj Pride': Circa 500 de persoane au cerut drepturi pentru comunitatea LGBT Aproximativ 500 de persoane au participat, sambata, la Cluj-Napoca, la o manifestatie si la un mars intitulat Cluj Pride, prin care cer drepturi pentru comunitatea LGBT.



"Suntem mandri ca iesim in strada pentru voi si pentru noi, pentru o Europa mai buna si pentru o viata traita in normalitate, suntem aici membri ai comunitatii si sustinatori ai comunitatii, din toate mediile sociale. Suntem mult mai puternici si mai vizibili, am avut curajul sa iesim in strada si sa venim aici. Suntem aici, suntem cu totii membrii unei generatii ce merita sa traiasca mai bine. Suntem vocea copiilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

