Mark Zuckerberg vrea să schimbe numele Facebook: opțiunile luate în considerare Compania americana Facebook,.care guverneaza mai multe platforme sociale si produse hardware, ar putea primi un nume nou. Surse anonime din cadrul Facebook sustin ca este o chestiune de zile pana cand compania americana va anunta schimbarea numelui. Aceasta ar putea avea loc pe 28 octombrie, cand incepe conferinta Connect, informeaza News.ro. Facebook vrea ca noul nume sa reflecte ambitiile mai mari ale companiei, care depasesc nivelul actualelor platformelor sociale. Mark Zuckerberg a pus foarte mult accent in ultima vreme pe conceptul de metavers si acesta pare sa fie motivul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

