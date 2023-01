Stiri pe aceeasi tema

- Miliarde de oameni de pe tot globul se pregatesc sa intampine anul 2023 cu primul Revelion fara restrictii impuse de pandemia de coronavirus, dupa doi ani in care COVID-19 a afectat festivitatile de Anul Nou, noteaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Aperitive de Revelion: 16 idei inedite și rapide, pentru masa de Anul Nou 2022 Pregatește ceva diferit pentru masa de Revelion 2023. Musafirii sigur se vor aștepta la platouri cu mezeluri, legume și niște piftie, dar poți sa ii surprinzi placut cu niște preparate delicioase care nu sunt greu de facut.…

- Daca nu ai timp sa gatește pentru masa de Revelion, Centrul Gastronomic Turda ca face asta pentru tine! Reprezentanții Centrului Gastronomic Turda vor pregati produse cu care sa-ți intampini musafirii sau sa le servești impreuna cu membrii familiei. De la aperitive, pana la deserturi, toate sunt pregatite…

- Partenera lui Cristi Borcea va petrece sarbatorile din acest an la munte, alaturi de familie. Prin urmare, nu va fi nevoita sa intre in bucatarie. Chiar daca știe sa gateasca tot felul de deserturi savuroase, a facut o declarație ce i-a luat prin surprindere pe fanii sai. Afla in randurile de mai jos…

- (P) Dupa trei ani de așteptare, cel mai mare hotel din Botoșani organizeaza din nou un revelion. Pauza prelungita a distracției dintre ani, generata de pandemie, a luat sfarșit astfel incat pe 31 decembrie 2022 sunt așteptați la Rapsodia City Center.

- Vestea ca fosta partenera a lui Alex Leonte este insarcinata a luat pe toata lumea prin surprindere, in mod special pe nea Marin. Unchiul tanarului a avut o reacție complet spectaculoasa. Hai sa vezi ce a transmis public.

- Pe 9 noiembrie Meta a anuntat concedierile despre care presa speculase cu ceva vreme in urma, atunci cand Mark Zuckerberg le-a recomandat angajatilor sa nu isi faca planuri de calatorie in perioada urmatoare. Meta, compania mama Facebook a anuntat disponibilizarea a 11.000 de angajati. Mark Zuckerberg…

- Facebook se pregatește de cele mai mari concedieri din ultimii 18 ani, de la inființarea companiei. La scurt timp dupa disponibilizarile de la Twitter, Mark Zuckerberg anunța luni ca miercuri, vor incepe primele disponibilizari. La sfarșitul lunii septembrie, compania numara peste 87.000 de angajați.…