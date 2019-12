Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii considera ca locotenentul Fortelor Aeriene Saudite care a omorat vineri trei persoane si a ranit alte opt la o baza a Marinei SUA din Pensacola, in Florida, inainte de a fi impuscat mortal de politie, a actionar singur, a anuntat duminica FBI, potrivit Reuters, scrie Agerpres. Rachel…

- Secretarul american al Apararii, Mark Esper, a anuntat ca a cerut fortelor armate sa revizuiasca securitatea la bazele militare si procesul de triere a soldatilor straini care vin in SUA pentru instruire, dupa un atac care a avut loc vineri in Florida, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Un locotenent…

- Investigatiile au continuat sambata la o zi dupa atacul armat care a facut trei morti la baza aeronavala Pensacola din Florida, in special pentru a stabili daca sauditul, aflat la pregatire militara in Statele Unite, a actionat singur, noteaza AFP, potrivit Agerpres."Vom lamuri totul in legatura…

- Autorul atacului de la baza militara din Florida a scris mai multe mesaje extremiste pe Twitter inainte de a actiona. Atacatorul era din Arabia Saudita. A deschis focul la intamplare, in baza aero-navala Pensacola. A ucis 3 persoane si a ranit 8.

- Potrivit politiei, trei persoane au fost ucise in atacul produs in Baza aeriana Pensacola din Florida. Alte sapte persoane, inclusiv doi agenti de politie, au fost ranite in atac. Un oficial american a declarat ca autorul atacului era un student saudit la Sectia Aviatie a Academiei militare din Pensacola.

- Secretarul american al apararii, Mark Esper, i-a avertizat joi pe aliatii din NATO sa nu foloseasca retele 5G furnizate de compania chineza Huawei si a criticat initiativele Uniunii Europene (UE) in sectorul apararii, intrucat acestea restrang

- Secretarul american al Apararii, Mark Esper, s-a intalnit marti dimineata la Riad cu ministrul adjunct al Apararii din Arabia Saudita, Khalid bin Salman, pentru a discuta probleme de securitate, la doua saptamani dupa anuntul Washingtonului privind trimiterea de intariri regatului saudit, transmite…

- Statele Unite exercita tot mai multe presiuni asupra Turciei pentru a pune capat ofensivei militare din nordul Siriei, o zona controlata de kurzi, transmite BBC. Mai mulți oficiali americani amenința Ankara ca va suferi „consecințe grave”, in timp ce președintele Donald Trump susține ca ar vrea sa negocieze…