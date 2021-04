Colonelul Marius Velicu, celebru pentru ordinele date la protestele din Piața Universitații, din 2012, cand le-a cerut jandarmilor sa il bage in duba pe un ziarist “de la un site de cultura” este cel care coordoneaza acțiunea jandarmilor de la Spitalul Foișor de vineri noapte. 2012, Piața Universitații Bai, veniti incoace! – Nu tu, Sile, […] The post Marius Velicu, celebrul ”Bagați site-ul de cultura in duba”, șeful jandarmilor de la evacuarea Spitalului Foișor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .