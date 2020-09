In urma cu cateva minute, noua televiziune a lui Adrian Sarbu a anunțat pe site-ul propriu ca jurnalistul Marius Tuca este internat in spital. „In cursul acestei dupa-amiezi Marius Tuca, binecunoscut jurnalist, moderator al show-ului Marius Tuca Show de pe Aleph News a fost diagnosticat pozitiv cu COVID- 19. El se afla internat pentru 24 de ore. Starea lui de sanatate este buna, nu are febra și nici alte simptome specifice. Examenul CT al plamanilor nu a relevat configuratii anormale. Nivelul saturatiei oxigenului in sange este de 97%. Intr-o discuție telefonica cu Adrian Sarbu Marius Tuca a spus…