Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Dragomir il pune la punct pe Vasile Dincu: Sa taca! N-a facut nimic! Nu vreau sa vorbesc mai mult pentru ca i-am promis lui RusDumitru Dragomir a reactionat vehement la adresa lui Vasile Dincu dupa ce fostul minsitru al apararii a declarat ca oficialii de la CSA Steaua sunt cei care, de fapt,…

- FCSB va juca in sfarșit in Ghencea meciul cu CFR Cluj, programat in etapa a patra din SuperLiga Romaniei, duminica, 6.08.2023, de la ora 21.30. Negocierile cu CSA Steaua au fost influențate de intervenția premierului Marcel Ciolacu, dar și acum au fost probleme pentru ca in contract a fost trecuta o…

- FCSB a semnat contractul cu CSA Steaua și va juca meciul cu CFR Cluj pe arena din Ghencea, dupa o pauza de opt ani. Dumitru Dragomir l-a atacat pe Florin Talpan, cel care s-a opus ca formația lui Gigi Becali sa dispute derby-ul cu Dinamo pe stadionul Steaua, și este convins ca Marcel Ciolacu a […] The…

- Vasile Dincu, fostul ministru al apararii, a lansat un atac dur la adresa lui Florin Talpan, juristul CSA Steaua, imediat dupa ce FCSB a primit acordul de a juca in Ghencea cu CFR Cluj, pe 6 august. Dincu a vorbit despre imposibilitatea Stelei de putea promova in SuperLiga, fiind un club departamental,…

- Dumitru Dragomir (77 de ani), fostul președinte LPF, a vorbit despre negocierile dintre CSA Steaua și FCSB pentru accesul echipei lui Gigi Becali in Ghencea, la meciul cu Dinamo. FCSB - Dinamo se joaca sambata, 22 iulie, de la ora 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Orange Sport 1, Prima Sport…

- Vasile Dincu, fostul ministru al apararii, a vorbit despre decizia Ministerului pe care l-a condus de a perminte ca meciul FCSB - Dinamo, de pe 22 iulie, sa se joace in Ghencea. FCSB a cerut din nou sa joace in Ghencea. Administratorul stadionului, CSA Steaua, a solicitat avizul lui Angel Tilvar, ministrul…

- Miercuri, ziua in care echipa lui Oprița a pierdut la scor in Copou, 1-5 cu Poli Iași, Steaua a mai primit o lovitura. Consiliul Legislativ a dat aviz negativ inițiativei lui Vasile Dincu de a modifica Legea Sportului astfel incat cluburile de drept public, precum CSA, sa aiba voie sa evolueze in SuperLiga.…

- Imediat dupa fluierul final din CSA Steaua - Oțelul Galați 1-1, Daniel Oprița (41 de ani) și Dorinel Munteanu (54), antrenorii celor doua echipe, s-au luat la harța. Oprița a avut ceva sa-i reproșeze nașului sau. CSA Steaua a condus-o pe Oțelul vreme de mai bine de 30 de minute astazi, in Ghencea, in…