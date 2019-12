Stiri pe aceeasi tema

- Marius Șumudica (48 de ani), antrenorul turcilor de la Gaziantep, i-a laudat in aceasta dimineața pe Constantin Budescu și Denis Alibec, foștii sai jucatori de la Astra. „Budescu poate sa aiba 10 kilograme in plus și sa manance 7 porci pe zi, nu exista jucatori de talia lui. E numarul unu. La fel și…

- "N-am ce sa vorbesc. Scuzele sunt scuze. Nu e nicio dezamagire. Nimeni nu e obligat. Trebuie sa simti. Daca voi nu simtiti inseamna ca Hagi nu a facut nimic in fotbalul romanesc. Hagi n-a facut nimic pentru fotbalul romanesc. Dar eu stiu un lucru: eu sunt singurul din Romania intre primii 100 de…

- Marius Șumudica, protagonistul unui nou scandal in Turcia. "Nu poti sa te superi pe fanii dezamagiti. Dar unul dintre ei a scuipat spre mine si m-a injurat. Am vazut negru in fata ochilor, mai ales ca oricum eram extrem de suparat dupa meci. Mai bine nu-l bagam in seama, dar eram prea nervos.…

- Astra Giurgiu și Gaz Metan Mediaș se intalnesc in primul meci al etapei cu numarul 18 din Liga 1. Partida e programata la ora 18:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. live de la 18:00 » Astra - Gaz Metan Vezi AICI live + statistici Echipele probabile …

- Cosmin Contra a declarat, duminica, faptul ca nu il intereseaza ca Budescu a anunțat ca nu iși va mai onora convocarile la naționala Romaniei, anunța MEDIAFAX.Citește și: Cozmin Gușa face dezvaluiri bomba: A facut fel de fel de demersuri sa ma aresteze ”Nu ma intereseaza ce a spus Budescu.…

- Marius Șumudica (48 de ani), antrenorul lui Gaziantep, urmarește atent campionatul romanesc și este cu ochii pe preferații sai, Constantin Budescu (30 de ani) și Denis Alibec (28 de ani), dar le-a vorbit turcilor și despre Florinel Coman (21 de ani), jucatorul FCSB-ului dorit de catre Manchester City. …

- Marius Șumudica (48 de ani) a remizat in ultima etapa de campionat alaturi de Gaziantep Gazișehir, scor 1-1 impotriva celor de la Goztepe, locul 15 din Turcia. Dupa o prima repriza fara goluri, Șumudica primea o veste buna in minutul 50, cand Beto, portarul oaspeților și fostul jucator al lui CFR Cluj,…