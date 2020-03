Partidul Miscarea Populara (PMP) considera ca in momentul de fata este nevoie de un guvern de larga majoritate si solidaritate nationala, capabil sa-si asume masurile ferme si necesare care trebuie luate in aceasta perioada in Romania, a declarat, vineri, presedintele executiv al PMP, Marius Pascan, dupa dialogul cu presedintele Klaus Iohannis. "Am avut un dialog prin teleconferinta cu domnul presedinte Klaus Iohnnis si i-am transmis pozitia Partidului Miscarea Populara legata de situatia actuala a Romaniei. Consideram ca in momentul de fata este nevoie de un guvern de larga majoritate si solidarizare…