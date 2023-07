Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 8 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 8, Daria Cuflic și Razvan Kovacs s-au certat și au avut un schimb acid de replici. Marius Moise a facut o confesiune neașteptata, iar Bianca Giurca a decis sa ii faac o marturisire neașteptata colegei sale de camera, Ana Maria Mariuța.

- Situație neașteptata in ediția 7 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, prezentata de Radu Valcan. Ispita Oana Monea a observat faptul ca Marius Moise lipsește de la petrecere, așa ca s-a dus in camera lui, ca sa vada ce face. Ceea ce a urmat a fost complet neașteptat.Dupa ședința foto la care a mers…

- Bianca Giurca a fost filmata intr-o ipostaza neașteptata, dupa intalnirea cu ispita Oana Monea de la bonfire. In episodul 5 din Ce s-a intamplat in casa fetelor, emisiune exclusiva AntenaPLAY, au aparut imagini care n-au fost vazute pana acum la televizor cu iubita lui Marius Moise.

- Bianca Giurca este una dintre concurentele care a decis sa participe, alaturi de iubitul ei, Marius Moise, la Insula Iubirii sezonul 7. Urmaritorii acesteia au fost uimiți atunci cand au descoperit cum arata tanara in urma cu 3 ani. Puțini ar fi recunoscut-o.

- Ana Maria Mariuța, in varsta de 25 de ani și partenerul sau, Marius Budin, in varsta de 30 de ani alcatuiesc unul dintre cele cinci cupluri curajoase care au mers pana in Thailanda pentru a isi testa iubirea. Cei doi s-au cunoscut la o alta emisiune de la Antena 1, Mireasa. Insula Iubirii 2023 și-a…

- Daniel Mihai este una dintre ispitele masculine de la Insula Iubirii sezonul 7. Acesta spune ca a ales sa revina in emisiune pentru ca prima experiența in Thailanda l-a marcat și iși dorește sa o repete.

- Ana-Maria Mariuța și Marius Budin formeaza unul dintre cele cinci cupluri de la Insula Iubirii sezonul 7. Cei doi s-au cunoscut in cadrul unui show matrimonial, iar acum au venit mai hotarați ca niciodata in Thailanda pentru a-și testa fidelitatea.