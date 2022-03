REȘIȚA – Marius Cocioran și Narcis Mihaila, antrenați de Octavian Mazaran, vor participa la Campionatul Mondial de marș din perioada 4-5 martie, in capitala Muscat a statului Oman! „Eu voi participa in proba de 20 de km marș, iar Narcis in proba de 35 de km. Particip in aceasta proba de 20 de km deoarece momentan nu am nevoie de inca un concurs in proba de 35, competiția fiind deja foarte solicitanta. Am stabilit și am considerat impreuna cu antrenorul ca eu mai am nevoie de antrenament de viteza. Aceasta competiție care urmeaza și pregatirea pe care am facut-o pana acum sunt benefice pentru a-mi…