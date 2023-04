Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii și deputații USR au protestat, astazi, fața de menținerea sistemului de pensii speciale, prin proiectul de lege inițiat de guvernul PSD-PNL și aflat la vot, in Senat. Parlamentarii USR au afișat doua bannere și mai multe pancarte cu mesajul: Taiați pensiile speciale. Pierdem banii din PNRR.…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a afirmat ca a vazut la liderii coalitiei determinare sa rezolve problema pensiilor speciale astfel incat sa nu mai existe nicio pensie mai mare decat salariul, sa existe contributivitate, astfel incat toat aceste lucruri sa se intample, anunța news.ro.Marius Budai…

- Comisia Europeana a propus Guvernului doua variante pentru reglementarea pensiilor speciale, iar Ministrul Muncii așteapta propunerile ministerelor de linie, conform unor surse de la guvernare.CE ar fi respins propunerile inițiale ale Ministerului Muncii pe reducerea pensiilor speciale. Comisia a…

- Ministrul Muncii, Marius Budai a declarat luni, intr-o conferinta de presa la sediul PSD, ca a intocmit adrese de solicitare catre toti ministrii de linie, cu termen saptamana aceasta, miercuri, sa depuna amendamente la legea pensiilor speciale. El a mentionat ca este momentul ca si ministrul Bolos…

- Liderul USR Catalin Drula a declarat, la dezbaterea de luni in plenul Camerei a motiunii simple impotriva ministrului Muncii Marius Budai, ca politica PSD si PNL este una de aparare a pensiilor speciale si a pensiilor „nesimtite", in contextul in care premierul Nicolae Ciuca are 18.000 de lei pensie…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a venit cu prima reacție la raportul Bancii Mondiale in privința pensiilor speciale, raport publicat in exclusivitate de STIRIPESURSE.RO. Budai susține ca urmeaza o discuție cu cei responsabili aflați in subordinea premierului, iar apoi cu reprezentanții Comisiei Europene.…

- Prin vocea purtatorului de cuvant al USR, Ionut Mosteanu, USR si Forta Dreptei au anuntat in plenul Camerei Deputatilor depunerea motiunii simple intitulata ‘Marius Budai – ministrul salvarii pensiilor speciale”. Cele doua partide il acuza pe ministru ca „nu a fost in stare sa scrie un proiect corect…

- Fostul premier și președinte PNL, Florin Cițu, a transmis ca „tranșa 2 din PNRR intarzie”, iar „responsabilii trebuie sa plateasca”.„Tranșa 2 din PNRR intarzie. Sa fim cinstiți. La cum arata proiectul de lege al pensiilor de serviciu, cred ca trebuie sa ne luam adio de la acești bani. Fara tranșa 2…