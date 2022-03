​​Marius Bodea (Senator USR): Deschideți clădirea Centrului Expozițional Moldova pentru refugiații aflați în dificultate! (P) 6900 de metri patrati de spatii, cu diverse camere, vestiare, toalete si spatii de depozitare zac nefolosite la marginea municipiului Iasi de peste 12 ani. Locul acesta, cu cateva amenajari si reparatii minore, poate gazdui cateva sute de oameni aflati in dificultate. In acelasi timp poate fi folosit si pentru centralizarea, sortarea, gruparea de donatii si logistica din toata tara si distribuirea lor catre refugiati. O cladire care a costat peste 10 milioane de euro, dar care nu a fost folosita decat de 10 ori in 12 ani, poate fi rapid reorganizata si atribuita acestui scop. Criza refugiatilor… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

