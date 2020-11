Stiri pe aceeasi tema

- Fostul sef al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) a fost incarcerat in noaptea de marti spre miercuri, dupa ce a fost condamnat definitiv la opt ani de inchisoare. Mihai „Misu” Vlasov, zis „Imparatul”, isi incheie astfel socotelile cu justitia, el fiind judecat in ultimii sase ani in trei…

- Economiile Americii si zonei euro sunt inca mai mici decat erau anul trecut, in timp ce China a depasit deja nivelul avut in ultimul trimestru din 2019 si a redevenit motorul de crestere al economiei mondiale.Citește și: LIVE TEXT - AMERICA ALEGE. Donald Trump devine favorit dupa o revenire…

- Sorin Carțu, 64 de ani, președintele Craiovei, este incantat de transferurile perfectate de olteni in ultima zi de mercato. Liderul din Liga 1 a semnat nu mai puțin de patru fotbaliști pe 5 octombrie: Reagy Ofosu (29 de ani, extrema stanga)George Cimpanu (19, mijlocaș ofensiv)Mihai Capațina (24, mijlocaș…

- Marii idoli ai lumii, au avut și ei, la randul lor, idolii lor. Așa s-a intamplat și in cazul Simonei Halep. Marea campioana a tenisului romanesc a avut in copilarie, oameni pe care i-a luat de model. Primul a fost un cunoscut jucator de tenis constanțean.

- O macheta cu reprezentarea Palatului guvernatorilor celor trei Dacii (tres Daciae), aflata in expoziția de baza a Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, constituie una dintre marile atractii ale institutiei, la mai bine de un secol de la conceperea sa. Macheta de mari dimensiuni (L – 2,60 m; l…

- Petitia „DNA, reporneste lupta impotriva coruptilor!” a fost semnata de aproape 16.000 de persoane si este adresata lui Iohannis, Predoiu, dar si sefului DNA, procurorul Crin Bologa. „Noi, semnatarii acestei petitii, va solicitam sa reporniti motoarele Directiei Nationale Anticoruptie si sa anchetati…

- Este posibil ca mulți sa nu știe ca Baba Vanga a prezis raspandirea coronavirusului care astazi s-a transformat intr-un blestem pentru omenire. Baba Vanga (pe numele sau real Vangelia Pandeva Gușterova) a fost o mistica bulgara, clarvazatoare și fitoterapeut, care și-a petrecut cea mai mare parte a…

- bull; 1 deces a fost inregistrat la categoria de varsta 10 19 de ani, 2 decese la categoria de varsta 40 49 ani, 2 la categoria 50 59 ani, 11 decese la categoria de varsta 60 69 ani, 12 decese la categoria de varsta 70 79 ani si 9 decese la categoria de peste 80 de ani, potrivit autoritatilor.Pana astazi,…