Stiri pe aceeasi tema

- Cineastul Guillaume Canet a dezvaluit intr-un interviu pentru Canal+ in care a vorbit despre difuzarea filmului "Au nom de la Terre", ca el si sotia sa, actrita Marion Cotillard, au fost afectati de coronavirus.El a spus ca "a avut mult noroc" pentru ca a fost vorba despre o "forma usoara"…

- In pelicula din 2011, alaturi de alte nume mari ale Hollywood-ului, s-a regasit și vedeta internaționala, de origine franceza, Marion Cotillard. Se pare ca vedeta a fost depistata recent cu infecția COVID-19, atat ea, cat și soțul acesteia, regizorul francez Guillaume Canet. Conform informațiilor…

- Guillaume Canet a dezvaluit acest lucru pe contul sau de Instagram si a explicat ca el si sotia sa au fost diagnosticati cu „o forma destul de usoara" a bolii, potrivit Mediafax. Marion Cotillard, premiata cu Oscar pentru rolul din filmul „La vie en rose/ La Mome", a mai trecut o data printr-o pandemie,…

- Actrita Marion Cotillard, protagonista a filmului „Contagion”, si sotul ei, actorul si regizorul Guillaume Canet, au fost diagnosticati cu COVID-19. Guillaume Canet a dezvaluit acest lucru pe contul sau de Instagram si a explicat ca el si sotia sa au fost diagnosticati cu „o forma destul de usoara”…

- O femeie adusa in stare grava, marți, la Spitalul Municipal Campina, s-a stins din viața la scurt timp dupa ce a ajuns in unitatea medicala, rezultatele testelor aratand, ulterior, ca aceasta era infectata cu coronavirus. DSP Prahova a anunțat ca a declanșat o ancheta epidemiologica in acest caz, cautand…

- In acest moment, indragita artista așteapta cu sufletul la gura rezultatul analizelor. „Buna dimineața, se testeaza dulceața, pentru ca tușeșc ca un magar și vreau sa fiu sigura ca sunt bine. Cine și-a mai facut testul?”, a spus aceasta pe InstaStory. Dupa ce și-a facut testul, Ruby a mers acasa și…

- Olga Kurylenko, cunoscuta pentru apariția sa intr-unul din filmele din seria cu James Bond, "Quantum of Solace , sufera de o saptamana de Covid-19. Actrița a dezvaluit a fost depistata pozitiv cu noul coronavirus. Vedeta și-a ținut fanii la curent cu evoluția bolii pe Instagram și a povestit despre…

- Filmul „Contagion”, aparut in urma cu noua ani, este din nou in top in contextul epidemiei de coronavirus. Creatia regizorului Steven Soderberg este singurul film artistic care prezinta realistic aparitia si extinderea unei pandemii mondiale de coronavirus.