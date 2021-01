Mario Fresh, vacanță exotică fără Alexia. Cu cine s-a dus în Tenerife Mario Fresh a plecat cu parinții intr-o vacanța in Tenerife. Artistul a ales sa mearga acolo doar cu familia, fara iubita lui Alexia. Catalin Maruța l-a sunat pe Mario Fresh pentru a vedea ce face și l-a prins chiar in timp ce se afla pe plaja. „E bine aici, e frumos, foarte cald, noi murim de cald. Mai saptamana și ne intoarcem”, a spus artistul. Citește gratuit ediția de ianuarie a revistei Unica. O gasești AICI Maruța l-a tachinat puțin pe Mario cu privire la faptul ca nu se afla și Alexia langa el pe plaja. „Recunoaște ca acum ai vrut sa n-i arați pe mama Fresh și pe tata Fresh pentru ca acum… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Raicu (43 ani) și-a inceput noul an cu o vacanța in Maldive. Vedeta s-a intors recent din destinația exotica și a marturisit ca a avut ceva emoții cu privire la acesta vacanța din pricina pandemiei de COVID-19. „Inițial nu am vrut sa merg in vacanța, mi-a fost teama, chiar daca frica de virus…

- Pandemia de coronavirus a fost un imbold pentru unii romani. Astfel, pentru norocoșii care pot lucra de la distanța, ziua de munca perfecta este pe plaja. Este cazul unui tanar antreprenor, care acum lucreaza de pe malul oceanului.

- Solista care și-a pus pe pauza cariera de cantareața, insa a continuat sa faca televiziune, a fugit la soare la mare intr-o destinație de vis. Delia și Razvan soțul ei sunt recunoscuți pentru vacanțele exotice pe care le fac, iar acum au ales o destinație superba.Aceasta a fost in Maldive,... The post…

- Laurette a fost intrebata de prezentatorii emisiunii Star Matinal (Antena Stars) daca și-a inșelat partenerii și a surprins pe toata lumea spunand fara sa ezite- “da!”. ”Niciodata nu am fost prinsa ca inșel, nu ai cum sa ma prinzi. M-a banuit... Pana și fostul meu soț. Aveam detectivi in fața casei…

- Populara influencerița urmeaza sa fie supusa unei operații de apedicentomie, procedura chirurgicala pentru indeparatea apendicelui inflamat. ”Azi-noapte m-au durut foarte tare stomacul și burta și am fost sa imi fac analize și ecografie și am apendicita, așa ca maine, la 09:00 dimineața sunt la spital…

- Andreea Esca a intervenit in acest scandal și a incercat sa o faca pe fiica sa sa ințeleaga ca a exagerat și ca certurile din mediul online nu o vor ajuta cu nimic. Astfel, i-a interzis sa mai fie implicata in conflictul care a zguduit lumea showbiz-ului. "Andreea este o femeie cerebrala și…