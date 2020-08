Stiri pe aceeasi tema

- Julia Chelaru s-a desparțit de John, barbatul cu care a avut o relație de doi ani și alaturi de care avea planuri de viitor. Ruptura vine in contextul in care fostul sau soț, Bogdan Jianu, tocmai a cerut-o de soție pe Catalina Ponor. Julia Chelaru și Bogdan Jianu au divorțat in urma cu doi ani, iar…

- Andreea Balan și George Burcea au divorțat in urma cu șase luni, insa in timp ce artista s-a afișat deja cu alt barbat, actorul a inceput sa poarte, din nou, verigheta. George Burcea și-a facut o fotografie și fara sa-și dea seama a lasat la vedere amanuntul, astfel ca toata lumea s-a intrebat daca…

- Festivalul SFR deschide un nou apel pentru voluntari, de aceasta data, pentru cei din categoria de varsta 50+. Principalul scop al acestui apel este de a pune in dialog generatiile prin voluntariat, implicare si activitate de organizare. Doritorii se pot inscrie la adresa [email protected] sau…

- Alexia Eram are o relație cu Mario Fresh de patru ani de zile și par mai indragostiți ca oricand. Insa, nu mulți știu ca fiica Andreei Esca s-a iubit cu fiul lui Omar Hayssam, Rashid. La inceputul anului 2015, cei doi tineri iși declarau dragostea pe rețelele de socializare și nu se fereau deloc de…

- Andreea Balan și George Burcea sunt in pragul unui proces de divorț, artista depunand deja actele , insa intre timp a luat o decizie absolut neașteptata. Andreea Balan și George Burcea s-au desparțit la doar cateva luni de la casatorie, insa din cauza pandemiei de coronavirus divorțul a fost amanat.…

- Catalin Moroșanu, in varsta de 35 de ani, se pregatește sa joace pentru un film pentru adolescenți, in care va aparea și Dan Negru. Luptatorul vrea sa dea tot ce poate și pentru asta deja s-a inscris la cursuri de actorie. „Am un proiect. Nu e de televiziune, am fost cooptat intr-un film, facut pentru…

- Mihai Bendeac a declarat ca a fost infectat cu COVID-19 la inmormantarea bunicului sau, dar ca nu s-a dus la spital, ci s-a autoizolat alaturi de familia sa. Mircea Badea nu numai ca nu il crede pe Mihai Bendeac, dar il și critica și il acuza ca a facut aceste declarații pentru faima: ”Pe bune? A fost…