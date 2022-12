Stiri pe aceeasi tema

- Marina Tauber, deputata fracțiunii partidului politic Șor a mai primit inca 20 de zile de arest la domiciliu. Hotarirea a fost pronunțata astazi, 29 decembrie, de Judecatoria Chișinau cu sediul in sectorul Ciocana, transmite Știri.md. Deputata a fost reținuta pe 21 iulie, zi in care a ramas fara imunitate…

- Deputata Partidului „Șor” Marina Tauber ramane in arest la domiciliu pentru inca 20 de zile. Decizia a fost luata astazi de magistrații de la Judecatoria Chișinau cu sediu la Ciocana.

- Marina Tauber ramine in arest la domiciliu pentru inca 20 de zile. Decizia a fost luata astazi de magistrații de la Judecatoria Chișinau cu sediu la Ciocana, scrie Rupor.md. {{648860}}Amintim ca in data de 16 noiembrie, Curtea de Apel Chișinau a respins cererea avocaților lui Tauber de anulare a arestului…

- Deputatul Partidului Politic "SOR", Marina Tauber va reveni in arest la domiciliu. Curtea de Apel a admis demersul procurorului de caz, care a contestat decizia Judecatoriei Chisinau cu sediul Ciocana privind plasarea sub control judiciar, emisa saptamana trecuta.

- Procuratura Anticorupție (PA) informeaza ca marți, 18 octombrie, Judecatoria Chișinau, sediul Ciocana a admis parțial demersul inaintat de PA privind prelungirea arestului la domiciliu pe un termen de 30 zile a invinuitei Marina Tauber, inlocuind-o cu masura preventiva „eliberarea provizorie sub control…

- Judecatoria Chișinau cu sediul in sectorul Ciocana a decis ca Marina Tauber ramine in arest la domiciliu pentru inca 20 de zile. Decizia a fost luata astazi, 6 octombrie. Amintim ca, pe 14 septembrie, in urma deciziei Curții de Apel, Marina Tauber a fost eliberata din penitenciar, fiindu-i impus arestul…