Stiri pe aceeasi tema

- A fost o zi grea astazi pentru familia celor doi copii de cinci luni și patru ani, dupa de duminica tatal lor i-a ucis inecandu-i in Siret. Aceștia au fost inmormantați, iar pe ultimul drum au fost conduși de zeci de persoane. Copiii au fost pusi in sicrie albe și in dorm somnul de veci in același mormant.

- S-a aflat ce s-ar fi intamplat cu barbatul care și-a aruncat copiii intr-un rau din Bacau. Parinții lui Marian, barbatul care ieri și-a omorat cei doi copii aruncandu-i in rau, cred ca barbatul s-a sinucis. Acesta e de negasit, iar parinții lui susțin ca și-a luat viața pentru ca nu putea sa traiasca…

- Parinții lui Marian, barbatul care ieri și-a omorat cei doi copii, susțin ca barbatul s-a omorat! Acesta e de negasit, iar parinții considera ca și-a luat viața deoarece nu putea sa traiasca fara cei mici.

- Iuliana Marciuc a facut noi dezvaluiri despre relația cu Adrian Enache pentru ego.ro . Se iubesc de aproximativ 26 de ani, au un copil impreuna, insa nu au ajuns in fața altarului, nu au devenit soț și soție. Prezentatoarea a povestit cum a inceput relația cu Adrian Enache in urma cu mulți ani de zile.…

- Hidrologii au emis, miercuri, o atentionare Cod galben vizand bazinele raurilor Viseu, Iza, Somes, Crisul Repede, Crisul Negru, Crisul Alb, Mures, Bega, Timis, Barzava, Caras, Jiu, Olt, Arges, Ialomita, Siret.

- Andreea Mantea a facut dezvaluiri despre viața personala intr-un interviu pentru kanald.ro. Prezentatoarea emisiunii „Casa iubirii” a explicat ca a fost des dezamagita de persoanele din viața ei și ca nimeni, in afara de fiul ei, nu ar mai putea sa o faca sa traiasca acest sentiment. „Andreea Mantea…

- In varsta de 41 de ani, Anca Serea e mama a șase copii. Vedeta se imparte intre viața profesionala și viața de familie alaturi de Adi Sina. Cantarețul are o dorința uriașa acum, aceea de a avea al șaptelea copil, insa vedeta nu crede ca o sa o indeplineasca. Din primul mariaj, Anca Serea are doi copii,…

- Sorin Grindeanu a declarat la Antena 3, luni seara, ca este mai grea cautarea aparatului de zbor prabusit in judetul Bacau, deoarece coordonatele nu sunt unele fixe. ”Apropo de coordonate, din ceea ce stiu, chiar daca ti se dau niste coordonate fixe, ele de fapt acopera un areal si atunci fiind intr-o…