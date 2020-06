Stiri pe aceeasi tema

- Marian Oprișan, președintele Consiliului Județean Vrancea, a acuzat PNL de incompetența in gestionarea crizei COVID-19 astfel incat Vrancea a ajuns pe locul II in Romania la numarul de imbolnaviri.

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, a remis presei un comunicat in care arata ca județul Vrancea de abia acum se afla in plina epidemie de COVID-19, cu o creștere alarmanta de peste 60 de cazuri pe zi, iar „PNL continua sa iși bata joc de de sanatatea vrancenilor!” Marian Oprisan…

- Pana astazi, 1 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 19.398 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 13.426 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum au murit 1.270 persoane diagnosticate…

- Înca sapte persoane infectate cu noul coronavirus au murit în România, numarul celor decedati din aceasta cauza ajungând la 1.104, informeaza duminica Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre cinci barbati si doua femei cu vârste cuprinse între…

- Romania inregistreaza 1.081 de decese provocate de COVID-19, iar aproximativ 10% dintre acestea sunt in randul persoanelor rezidente in centrele pentru varstnici si persoane cu dizabilitati, transmite Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. In centrele rezidentiale, 0,2% din totalul beneficiarilor…

- Papa Francisc a donat cinci ventilatoare pentru bolnavii de COVID-19 din Romania, anunta purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucuresti, pr. Francisc Dobos, intr-o postare pe Facebook. "Papa Francisc insoteste cu rugaciunea si caritatea bolnavii de COVID-19 din Romania, imbratisand…

- Un numar de 360 de noi cazuri de coronavirus au fost confirmate in ultimele 24 de ore in Romania, astfel, ca bilanțul total al imbolnavirilor urca la 4417. Dintre acestea, 460 de persoane au fost declarate vindecate, in timp ce 182 de oameni au murit. La Terapie Intensiva, in acest moment, sunt internați…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, miercuri seara, ca 357 cadre medicale sunt infectate cu noul coronavirus, 200 fiind din Suceava si 60 din Bucuresti. 99 dintre persoanele infectate sunt medici.