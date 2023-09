Stiri pe aceeasi tema

- Tatal lui Vlad Pascu, soferul de 19 ani aflat sub influenta drogurilor care a omorat doi tineri si a ranit alti trei in localitatea 2 Mai, a intrat cu scuterul in jurnalistii care il asteptau la DIICOT, potrivit agerpres.ro. Barbatul a fost chemat joi de procurori pentru a fi audiat in dosarul fiului…

- Tatal lui Vlad Pascu, soferul de 19 ani aflat sub influenta drogurilor care a omorat doi tineri si a ranit alti trei in localitatea 2 Mai, a intrat cu scuterul in jurnalistii care il asteptau la DIICOT, noteaza Agerpres. Barbatul a fost chemat joi de procurori pentru a fi audiat in dosarul fiului sau,…

- Tatal lui Vlad Pascu , drogatul care a ucis doi tineri și a ranit alți trei este sub control judiciar, potrivit surselor citate de Realitatea PLUS. Masura a fost luata in urma perchezițiilor facute de Poliție și DIICOT joi dimineața la persoane din anturajul tanarului drogat Vlad Pascu care a provocat…

- Tatal lui Vlad Pascu, tanarul care a condus drogat și a omorat doua persoane in stațiunea 2 Mai, a lovit joi cu scuterul doi cameramani langa sediul DIICOT.Barbatul a fost audiat ca martor in dosarul fiului sau, iar la plecare a ieșit fugind din sediul DIICOT, cu casca de motociclist pe fața și s-a…

- Mihai Pascu, tatal șoferului care a ucis doi tineri la 2 Mai, a plecat pe motocicleta de la sediul DIICOT, unde a fost dus la audieri in dosarul in care este cercetat fiul sau. La ieșirea din sediu, barbatul a lovit jurnaliștii care incercau sa-i ia declarații.Incidentul a fost semnalat de fotoreporterul…

- „Imi pare rau pentru cele intamplate. Nu pot sa dau timpul inapoi”, a declarat in fața ziariștilor Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis 2 tineri in localitatea 2 Mai, in luna august. Astazi, in jurul orei 11.00, Vlad Pascu, tanarul drogat, vinovat de uciderea a doi tineri in localitatea 2 Mai, in…

- In cursul zilei de astazi, parinții lui Vlad Pascu au fost audiați de procurorii DIICOT. Un detaliu care a atras atenția a fost acela ca Mihai Pascu, tatal tanarului care a provocat accidentul din 2 Mai, s-a afișat intr-un anume fel la DIICOT. Iata cum a aparut tatal tanarului in varsta de 19 ani la…

- Vlad Pascu, șoferul de 19 ani, care a ucis doi studenți, dupa ce s-a urcat drogat la volan a ajuns, joi, la sediul DIICOT. Acesta a spus in fața jurnaliștilor ca regreta ce s-a intamplat, insa ca nu poate da timpul inapoi. Ce a spus Vlad Pascu la sediul DIICOT Vlad Pascu a ajuns la […] The post Primele…