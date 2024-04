Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a reacționat la atacul fara precedent lansat de Dan Șucu la adresa liderului. Intr-o intervenție televizata avuta marți seara, Dan Șucu, finanțatorul Rapidului, a lansat atacuri in rafala la adresa rivalei FCSB. Șucu a adus…

- Realmente a fost o mare surpriza pentru cei aflați vineri seara in tribunele stadionul Superbet Arena din Giulești, la meciul din play-off Rapid – Farul sa vada galeria alb-vișinie inactiva. Acea efervecența a tribunelor care traiau la maxim meciurile favoriților a disparut subit și la finalul partidei…

- Farul s-a impus in deplasarea cu Rapid, scor 2-1, in runda inaugurala a play-off-ului din Superliga Romaniei. Marian Aioani (24 de ani), portarul giuleștenilor, n-a gasit explicații pentru prestația echipei lui. Marian Aioani recunoaște ca a pierdut pariul in fața fostului coechipier, Louis Munteanu.…

- Cristiano Bergodi, tehnicianul Rapidului, e incantat ca Marian Aioani a facut deja uitata plecarea lui Horațiu Moldovan, omul care fusese titularul incontestabil al giuleștenilor in ultimii ani. Tehnicianul italian vorbește la superlativ despre goalkeeper-ul de 24 de ani venit de la Farul. ...

- Mihai Rotaru, finanțatorul Universitații Craiova, crede ca formația lui are mai mulți suporteri in Romania decat Rapid. Cel mai recent sondaj INSCOP, comandat de news.ro, a trimis-o pe Universitatea Craiova pe locul 4 in topul celor mai iubite echipe din Superliga, cu un procent de 4%. Mihai Rotaru…

- Mihai Stoica a avut o reactie vehementa in scandalul declansat de derapajul rasist al lui Dorinel Munteanu. Oficialul FCSB-ului crede ca antrenorul Otelului a avut o exprimare nefericita. Mihai Stoica a amintit de declaratia lui Alexandru Albu, care a spus ca e de etnie roma si ca simte ca are o chimie…

- Rapid a caștigat derby-ul cu Dinamo din runda cu numarul 23 a Superligii, scor 2-1. Marian Aioani (24 de ani) s-a declarat incantat de atmosfera gasita in Giulești. Rapid n-a avut galeria pe Arena Naționala, dar peste 3.000 de spectatori au cantat pe stadionul din Giulești. Dupa fluierul care a consimțit…

- Gabi Balint, bun prieten al lui Gica Hagi, a vorbit despre transferul lui Marian Aioani (24 de ani) de la Farul la Rapid. Titular la Farul, Aioani a plecat de la Farul pentru a-i lua locul lui Horațiu Moldovan, ajuns la Atletico Madrid pentru 800.000 de euro. Iar Gabi Balint a explicat de ce Gica Hagi…