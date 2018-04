Mariah Carey este bipolara! Ce face ca sa se vindece! Mariah a fost diagnosticata cu tulburare bipolara de tip II in 2001, dupa o cadere fizica si emotionala. Ani de zile a refuzat sa accepte ca sufera de aceasta boala si s-a temut ca lumea sa nu afle. Ea a spus: „Nu am vrut sa cred… Pana de curand am trait in negare si izolare si cu frica constanta ca lumea ar putea afla despre asta. Era o povara prea greu de purtat si pur si simplu nu mai puteam face fata. Am cautat si am primit tratament.”. Aceasta boala implica episoade de depresie si hipomanie (iritabilitate, insomnie si hiperactivitate). Tulburarea bipolara este de doua feluri – tip I si tip… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Mariah Carey a vorbit in premiera despre faptul ca sufera tulburare bipolara. Vedeta de 48 de ani urmeaza in prezent un tratament medicamentos, dupa ce o lunga perioada a negat ca are o problema serioasa. Intr-un interviu pe care l-a acordat revistei „People“, Mariah Carey a dezvaluit ca, in 2001, a…

- Mariah Carey a vorbit despre lupta ei cu tulburarea bipolara pentru prima oara, intr-un interviul acordat revistei People. Artista a marturisit ca a luat decizia de a apela la terapie și tratament pentru tulburarea bipolara de tip II dupa mulți ani de suferința in tacere: “Pana de curand am trait in…

- In cel mai recent interviu pentru reviste People, Mariah Carey a vorbit pentru prima data despre boala de care sufera, tulburare bipolara. Cantareața in varsta de 48 de ani a marturisit ca a trait in „negare” și „frica constanta de a fi expusa”, dupa ce a fost diagnosticata in 2001 cu aceasta boala…

- Mariah Carey este bipolara. Cantareața a vorbit prima data despre boala psihica de care sufera și a precizat ca a fost diagnosticata cu aceasta boala in anul 2001. Ea spune ca in prezent urmeaza o terapie in cadrul careia i-au fost prescrise medicamente contra tulburarii bipolare de tip 2, citeaza Agerpres…

- Mariah Carey a dezvaluit ca sufera de tulburare bipolara si a vorbit pentru prima data in public despre lupta pe care o duce cu aceasta afectiune. Celebra cantareata americana a precizat ca a fost diagnosticata cu aceasta boala in anul 2001 si ca urmeaza in prezent o terapie in cadrul careia i-au fost…

- Lumea artei de la Moscova este in doliu. Celebrul actor și regizor Oleg Tabakov a murit astazi, la varsta de 82 de ani. Artistul a fost internat in spital inca in luna noiembrie a anului trecut.

- Toni Braxton, cea care a cucerit milioane de fani cu celebra și nemuritoarea melodie Unbreak my heart și a reușit performanța de a caștiga 7 premii Grammy, arata senzațional la 50 de ani, in ciuda problemelor grave de sanatate cu care se confrunta de 8 ani. Artista a fost diagnosticata in 2010 cu lupus,…

- Dan Ciotoi trece prin momente dificile dupa ce a aflat ca este suspect de o boala grava. Artistul a suferit o interventie chirurgicala, la o clinica privata din Oradea, acolo unde tumoarea i-a fost scoasa. Interventia a durat doua ore, cantaretul marturisind ca totul a decurs bine, iar el se simte mai…