Maria și Liviu sunt fericiții caștigatori ai sezonului trei din emisiunea Mireasa.Tinerii amorezi s-au bucurat de premiul in valoare de 40.000 de euro și s-au casatorit civil in cadrul competiției. Acum proaspeții casatoriți au avut și prima lor apariție in platoul emisiunii XNS in calitate de foști concurenți ai concursului și au povestit despre planurile lor de viitor.