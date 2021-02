Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 12 februarie, „Romanii au talent”, cel mai iubit show de divertisment revine cu o noua ediție spectaculoasa. A fost un sezon atipic, filmat in condiții speciale, iar acest lucru a condus și la faptul ca o premiera va fi inregistrata. Smiley se va așeza la masa juriului, in locul lui Andi Moisescu.…

- Filip Cioc, in varsta de 10 ani, locuiește in Galați și a primit primul Golden Buzz de la „Romanii au talent” sezonul 11. Baiețelul cu dificultați vizuale a cantat impecabil in fața juraților și a publicului de acasa, iar Florin Calinescu a fost cel care a apasat fara rețineri Golden Buzz-ul. In ciuda…

- Astazi, Smiley și Pavel Bartoș și-au facut incalzirea pentru premiera #unusiunu a sezonului 11 Romanii au talent și au acceptat provocarea lui Catalin Maruța de a prezenta emisiunea de la Pro TV, alaturi de el.Incarcați cu energie, cei doi au venit in studio și au adus voia buna, muzica live și au raspuns…

- Noul sezon al emisiunii „Romanii au talent” va fi difuzat in fiecare vineri si luni, incepand cu 5 februarie, a anuntat luni postul Pro TV, relateaza News.ro. Andi Moisescu, Andra, Florin Calinescu si Alexandra Dinu jurizeaza reprezentatiile concurentilor - dansatori, cantareti, iluzionisti…

- Telespectatorii Pro TV asteapta cu nerabdare sezonul cu numarul 11 Romanii au talent. Producatorii show-ului anunta surprize de zile mari, dar si o premiera, dupa 10 ani. Iata ce se schimba si cand debuteaza noile editii. Totul despre sezonul 11 Romanii au talent Andi Moisescu, Andra, Florin Calinescu…

- Lori Ciobotaru (30 de ani), fosta concurenta de la „Vocea Romaniei”, cunoscuta drept Lori Lo, este insarcinata cu primul copil. Citește gratuit ediția de decembrie a revistei Unica. O gasești AICI Artista, devenita celebra publicului prin participarea la show-ul de talente de la Pro TV, s-a casatorit…

- Dr. Mako și Sorina Bica ne dau bilete pentru o calatorie de vis spre copilarie, acea perioada pe care, cu siguranța, nu o vom uita niciodata. Piesa „Sweet Tattoo”, lansata de Voices Media, ne introduce intr-o lume minunata și cu ajutorul lui Alex Marica, cel care s-a ocupat de regia videoclipului, rezultatul…

- Gașca de la „Vocea Romaniei” intoarce din nou scaunele. Deși se spunea ca anul acesta nu vom avea parte de „Vocea Romaniei” din cauza pandemiei de Sars-COV2, iata ca lucrurile nu stau chiar așa, potrivit click.ro. Click! a aflat, in exclusivitate, ca alaturi de jurații Smiley, Irina Rimes, Tudor Chirila…