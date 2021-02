Stiri pe aceeasi tema

- Pachetul de recuperare economica al UE, conceput pentru a ajuta tarile membre sa combata efectele pandemiei de COVID-19, in valoare de 672,5 miliarde de euro, a primit vineri ultima aprobare. Documentul a fost parafat de catre presedintele Parlamentului European, David Sassoli, si premierul portughez…

- ARAD. Europarlamentarul PPE/PNL Gheorghe Falca, a luat poziție fața de atitudinea vicepreședintelui Comisiei Europene, Josep Borrell Fontelles, dupa ce acesta din urma a decis sa faca o vizita personala la Moscova, avand o poziție contrara celei europene.

- Organizatii antirasiste si politicieni progresisti au cerut marti Comisiei Europene sa examineze declansarea unei proceduri de infringement impotriva Olandei pentru o posibila incalcare a legislatiei europene in urma ''rasismului institutional'' relevat de scandalul alocatiilor destinate…

- Vicepreședintele Comisiei pentru Educație și Cultura din Parlamentul European, Victor Negrescu, a lansat un atac dur la adresa Guvernului Cițu cu privire la domeniul educației. Promisiuni neonorate pe zona de educație. Atunci cand nu exista o susținere politica reala pentru educație la nivel…

- Minority Safe Pack-fisa tehnica. Joi, 17 decembrie, Parlamentul European a cerut Comisiei Europene sa treaca la actiune - in termen de sase luni - pentru a lua o decizie pe baza Initiativei Europene a Cetatenilor. Poate s-o adopte, poate s-o modifice sau s-o respinga.

- Europarlamentarul umanist Maria Grapini arata ca a primit un raspuns din partea Comisiei Europene pentru Sanatate și Siguranța Alimentara cu privire la tema „Cum considera CE ca va asigura protecția...

- Europarlamentarul PNȚCD, Christian Terheș, face acuzații grave la adresa PMP, PNL ;i USR-PLUS, care au refuzat sa condamne atacurile islamiste din Europa. "PMP, PNL, USR si PLUS in corpore au refuzat sa condamne atacurile islamiste din Europa ce au condus la moartea a 521 de persoane si ranirea…

- Europarlamentarul ungar Jozsef Szajer, membru al partidului Fidesz al premierului Viktor Orban si al PPE (centru-dreapta), si-a anuntat duminica demisia si retragerea din viata politica din motive personale, in plina criza intre Bruxelles si Budapesta, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Aceasta…