Stiri pe aceeasi tema

- Maria Ghiorghiu stia ca urmeaza un incendiu urias. "In aceasta noapte in timp ce scriam aici pe BLOG, desi eram cu ochii pe monitor, vad in sptele meu inspre Est, vad cum mai multe case,sau casa si anexe a luat foc Era un INCENDIU urias, dragilor. Prieteni dragi, vom auzi din nefericire de…

- Clarvazatoarea a vorbit șdespre un razboi care ar urma sa inceapa undeva in Rasarit. Astazi dimineața m-a trezit o lumina puternica și extrem de stralucitoare. Astfel, vad cu ochii inchiși fiind,vad inspre Rasarit pe la poalele muntelui, vin pe serpentine multe mașini militare si de…

- Maria Ghiorghiu a facut public un mesaj pe blogul personal, in care a vorbit despre efectele devastatoare ale topirii ghețarilor. Urmeaza un cutremur devastator in Romania? Profetie infricosatoare:"Vor fi sute de morti!" Orasele care sunt vizate de seism "In aceasta dupa amiaza, in…

- Tragedie de proportii peste hotare! Patru tineri romani au murit inecati, in Germania, intr-o singura zi. Totul s-a petrecut duminica in trei locatii diferite. Una dintre victime, un adolsecent de 19 ani...

- In urma cu putin timp, clarvazatoarea care a prezis nenumarate tragedii, Maria Ghiorghiu, a sustinut ca se va produce in curand un alt atentat. Aceasta avertizeaza populatia ca vor fi implicati 4 musulmani si o masina.

- "Dragii mei, din nefericire vom auzi de un alt ATENTAT terorist.In Mesaj ,asa dupa cum vedem cu totii, sunt implicati 4 musulmani si o masina prin fata careia va trece.Ce pot sa mai spun? Sa ne rugam la Bunul Dumnezeu si la Maicuta Domnului ca sa nu moara oameni nevinovati.Noi…

- O alta tragedie cu patru victime in urma cu cateva minute. O masina cu patru tineri s-a scufundat in lacul Ghioroc. O fata a murit, alta e resuscitata O mașina in care se aflau patru tineri, doi baieți și doua fete a plonjat duminica seara in lacul Ghioroc, din Arad. Masina, un BMW seria 3, era condusa…

- In general, Maria Ghiorghiu a avut doar premoniții catastrofale, scrie cancan.ro. Cei care cred in vorbele ei spun ca ea a știut de tragedia de la Colectiv, dar și alte evenimente nefericite care au avut loc in lume. Recent, clarvazatoarea a speriat pe toata lumea cu o premoniție care anunța o tragedie…