Stiri pe aceeasi tema

- DECIZIE…Adus in fata judecatorilor de drepturi si libertati, Romeo Blegu, barbatul de 39 de ani din Secuia retinut de politisti dupa o actiune ca in filme, nu scapa de arestul preventiv chiar daca comunitatea i-a sarit in aparare. Magistratii au decis prelungirea mandatului de arestare cu inca 30 de…

- UPDATE: Pe surse, am aflat și motivele pentru care magistrații Curții de Apel Iași au decis sa amane pronunțarea pentru maine. Conform surselor noastre, judecatorii ieșeni și-au dat suficient timp pentru a studia dosarul ajuns pe masa lor, inainte de a lua o decizie. “Este posibil ca judecatorii sa…

- PERICOL… La o locuinta din satul Averesti, comuna Bunesti-Averesti, a explodat o butelie, iar proprietarul imobilului a suferit rani si a fost preluat de un echipaj SMURD. Totul s-a petrecut in aceasta dupa-amiaza. Pompierii au fost alertati si au ajuns in scurt timp la fata locului, actionand pentru…

- Un tanar de 20 de ani a fost injunghiat mortal la o petrecere de majorat care a avut loc in judetul Iasi, scrie news.ro. Alti doi tineri au ajuns in stare grava la spital. ACTUALIZARE 15.35 Reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi au informat ca autorul omorului a fost identificat si retinut…

- DECES… Este doliu in lumea medicala din județul Vaslui dupa ce doctorița Mihaela Dragomir a decedat cand nimeni nu se aștepta. Aceasta a activat, in intreaga sa cariera profesionala, ca medic dermato-venerolog la Spitalul Județean de Urgența Vaslui, de unde, de curand ieșise la pensie. Sambata trecuta,…

- Chiar daca magistrații hușeni au decis arestarea preventiva a moldoveanului care, beat fiind, a provocat un grav accident de circulație pe raza comunei Vetrișoaia, la Tribunalul Vaslui situația s-a schimbat radical. Astfel, la sfarșitul ședinței de judecata, judecatorii au decis inlocuirea arestului…

- ULTIMA ORA… Accidentul a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 4.40. La fața locului a fost solicitata intervenția unei ambulanțe. La sosirea echipajului de intervenție a fost gasit un barbat lovit de un autoturism, victima fiind politraumatizata, dar conștienta. Barbatul in varsta de 27 ani…

- Un bebeluș de 11 luni a ajuns la Spitalul de Copii din Iași in stare grava. Acesta a fost transferat de la Bacau dupa ce s-a intoxicat inghițind detergenți. „Copilul a fost detubat, momentan respira spontan. Speram intr-o evoluție favorabila”, a declarat Alina Belu, managerul unitații medicale…https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/bebelusde-11-luni-adus-in-stare-grava-la-iasi-a-inghitit-detergent–359631.html…