Evenimentul sportiv caritabil ''#MareaTzopaiala", care a avut loc, sambata, in Parcul Herastrau, a venit in sprijinul celor 160 de copii din cele doua centre educationale ale Fundatiei Inovatii Sociale Regina Maria.



"21.500 euro stransi din donatii, sponsorizari, tombola si bilete de participare; 6.500 de euro in premii oferite participantilor; 300 de iubitori de sport care au participat activ la eveniment; 30 de voluntari care au asigurat organizarea; 39 de companii, organizatii si institutii ce s-au implicat activ; 121.000 de oameni au accesat evenimentul pe retelele de…