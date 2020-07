Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a promis miercuri un pachet de legi menite sa combata mai eficient ''amenintarea'' reprezentata de Rusia, in urma unui raport ce sustine ca guvernul sau a ''subestimat'' riscurile rezultate din interferenta Rusiei, seful guvernului…

- Guvernul britanic a solicitat sprijinul Japoniei pentru constructia retelelor 5G fara grupul chinez Huawei Technologies, a relatat duminica publicatia japoneza Nikkei, acesta fiind un nou pas pentru gasirea unor furnizori alternativi, pe fondul unui razboi comercial si de securitate intre Statele…

- Un proeminent cercetator rus a fost acuzat de tradare de catre procurorii de stat din Rusia, care spun ca omul de știința a transmis secrete de stat Chinei, a declarat luni avocatul acestuia, relateaza Reuters. Potrivit avocatului, clientul sau ar putea sa fie condamnat cu pâna la 20 de ani de…

- Germania urmeaza sa ridice - la 15 iunie - restrictiile de calatorie in celelalte state membre ale Uniunii Europene (UE), Elvetia, Islanda, Norvegia, Marea Britanie si Liechtenstein, in cazul in care aceste tari nu interzic, la randul lor, intrarea pe teritoriilor lor sau nu impun izolarea populatiei…

- China va trebui sa raspunda la unele intrebari referitoare la informatiile pe care le-a furnizat despre epidemia de coronavirus, afirma ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, conform agentiei de presa Reuters, anunța MEDIAFAX.Intrebat la postul LBC daca Administratia Chinei trebuie sa…

- Rusia si China profita de urgenta provocata de pandemie pentru a-si promova interesele in Europa, a avertizat secretarul american al apararii, Mark Esper, intr-un interviu pentru cotidianul italian La Stampa, descriind ca 'maligne' eforturile Chinei de a promova echipamentele de telecomunicatii…

- Rusia a anuntat luni ca a inregistrat 6.198 de contaminari cu noul coronavirus in 24 de ore, iar bilantul total a crescut la 87.147 - depasind astfel oficial bilantul Chinei, in care a aparut pandemia la sfarsitul anului trecut, relateaza Reuters.