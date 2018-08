Ministrul britanic al apararii, Gavin Williamson, a promis continuarea sprijinului Londrei pentru fortele de securitate afgane, la o intalnire cu noul consilier pentru securitate nationala din Afganistan, conform unui comunicat transmis vineri de biroul oficialului afgan, relateaza dpa.



Williamson a efectuat joi o vizita neanuntata in Afganistan si s-a intalnit cu consilierul de securitate nationala Hamdullah Mohib in capitala Kabul, conform comunicatului.



Oficialul britanic a spus, citat in comunicat, ca pana cand tara sa nu va putea sa asigure securitatea pe strazile…