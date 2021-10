Marea Britanie: Poliţia califică drept act terorist înjunghierea mortală a deputatului conservator David Amess Politia britanica a calificat drept act terorist uciderea deputatului conservator David Amess, injunghiat vineri, eveniment ce redeschide in Marea Britanie dezbaterea cu privire la siguranta alesilor, informeaza AFP. “Primele elemente ale anchetei au dezvaluit o potentiala motivatie legata de extremismul islamist”, a declarat politia metropolitana intr-un comunicat, in noaptea de vineri pana sambata. Parlamentarul in varsta de 69 de ani, membru al Partidului Conservator al premierului Boris Johnson si un sustinator infocat al Brexitului, a fost injunghiat cu multiple lovituri in jurul orei 11:00… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

