Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane s-au revarsat joi pe terenul din estul Angliei pe care se organizeaza in aceasta perioada evenimentul muzical Latitude Festival, una dintre cele mai mari adunari de la ridicarea majoritatii restrictiilor asociate coronavirusului din tara, la inceputul acestei saptamani, relateaza…

- Mii de persoane s-au revarsat joi pe terenul din estul Angliei pe care se organizeaza in aceasta perioada evenimentul muzical Latitude Festival, una dintre cele mai mari adunari de la ridicarea majoritatii restrictiilor asociate coronavirusului din tara, la inceputul acestei saptamani, relateaza…

- Campionul european in proba de 400 m mixt, rusul Ilia Borodin, a renuntat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, ce debuteaza vineri, dupa ce a fost depistat pozitiv la Covid-19, au anuntat responsabilii echipei ruse, citati de AFP. "Campionul european Ilia Borodin a fost depistat pozitiv la…

- Un nou val al pandemiei de COVID-19 amenința lumea, avertizeaza directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. In ciuda resurselor de combatere a pandemiei de COVID-19, cum ar fi vaccinurile, lumea se afla in fața unui val de infectarii și decese provocate…

- „In aceasta dimineata am primit un rezultat pozitiv la testul Covid-19. Astept rezultatul PCR, dar, din fericire, am ambele doze de vaccin si simptomele sunt usoare”.Ministrul se afla in izolare, acasa, cu familia lui, dupa ce a efectuat un test rapid. Vineri seara, el s-a simtit „putin ametit”.El a…

- Pana duminica, summitul reuneste lideri din Germania, Franta, Italia, Marea Britanie, Canada, Japonia si Statele Unite in statiunea balneara Carbis Bay din sud-vestul Angliei. Este primul summit international major pentru presedintele american, Joe Biden, la care participa in cadrul unui turneu de o…

- „Trebuie accelerat ritmul de vaccinare, in caz contrar vom vedea la toamna o creștere a numarului de cazuri, in principal dintre persoanele nevaccinate”, a mai afirmat Razvan Cherecheș. Acesta avertizeaza ca „daca tulpina de virus este mai infecțioasa, este nevoie de un procent mai mare de persoane…

- Neil Ferguson, epidemiolog la Imperial College din Londra și membru al Grupului științific consultativ pentru situații de urgența (SAGE), considera ca tulpina indiana a coronavirusului poate infecta mai ușor persoanele cu varsta sub 21 de ani, potrivit Express.Epidemiologul a declarat ca exista date…