Marea Britanie: Dominic Raad, un eurosceptic, a fost numit ministru pentru Brexit

- Premierul britanic Theresa May l-a numit luni pe Dominic Raab in postul de ministru pentru Brexit, dupa ce titularul acestuia, David Davis, si-a prezentat duminica demisia, informeaza Reuters si AFP. "Regina a aprobat numirea deputatului Dominic Raab ca ministru pentru iesirea din Uniunea Europeana",…

- Premierul britanic, Theresa May, i-a multumit "calduros", in noaptea de duminica spre luni, ministrului pentru Brexit, David Davis, care a demisionat pe fondul dezacordurilor cu prim-ministrul in privinta relatiei comerciale post-Brexit cu Uniunea Europeana, transmite AFP. Intr-o scrisoare adresata…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a demisionat duminica, la doua zile dupa ce premierul Theresa May a obtinut acordul guvernului pentru a propune mentinerea unei stranse relatii comerciale post-Brexit cu UE, au informat BBC si agentia de presa PA, preluate de AFP. Aceasta demisie a fost…

- Liderii europeni i-au transmis joi prim-ministrului britanic Theresa May sa reduca ”liniile rosii” in ceea ce priveste Brexit, avertizand asupra faptului ca timpul trece si nu va mai putea sa ajunga la un acord cu Uniunea Europeana, informeaza Reuters.

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a sustinut sambata ideea unui ''Brexit complet'', avertizand cu privire la scenariul unei iesiri a Marii Britanii din Uniunea Europeana in absenta unui acord, transmite AFP, conform agerpres.ro. Favorabil unui ''divort total'' de UE, Boris Johnson…

- Guvernul britanic a anuntat ca va face publica in curand o “carte alba” in care va prezenta “ambitiile” Londrei pentru perioada post-Brexit, transmite AFP, preluata de Agerpres. “Este timpul să ne prezentăm intenţiile cu mult mai multe detalii decât…

- Diplomati si oficiali din Bruxelles anunta progrese lente in negocierile Brexit inregistrate de la ultima intalnire a tuturor liderilor UE ce s-a desfasurat in luna martie. La acea data, May a primit unda verde de la cei 27 de colegi pentru a da startul discutiilor despre viitoarea relatie bilaterala.Britanicii…

- Parlamentari anti-Brexit, inclusiv din partea Partidului Conservator, condus de premierul Theresa May, au participat la manifestatia de la Londra, in cadrul careia a fost lansata campania Votul Poporului (People's Vote). Actorul Patrick Stewart s-a numarat printre personalitatile publice care au participat…