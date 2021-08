Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Justitie al SUA a acordat Fundatiei FIFA suma de 201 milioane de dolari constand in daune ca urmare a pierderilor inregistrate de FIFA, Concacaf si CONMEBOL in decenii de practici de coruptie, informeaza forul fotbalistic mondial, potrivit news.ro. Fondurile provin din conturile…

- Statele Unite au anuntat marti ca vor acorda Myanmarului un ajutor de peste 50 de milioane de dolari, cresterea numarului de cazuri de Covid-19 agravand criza umanitara din aceasta tara din sud-estul Asiei dupa puciul militar care a avut loc la inceputul acestui an, transmite Reuters. Departamentul…

- Fostul presedinte american Donald Trump este politicianul Partidului Republican care a strans cei mai multi bani in prima jumatate a anului 2021, scrie presa locala duminica, transmite EFE. Comitetele politice avand legatura cu fostul presedinte, care a guvernat intre 2017 si 2021, au strans…

- Un fond in valoare de 500 de milioane de dolari, pentru despagubirea rudelor a 346 de oameni care au murit in urma a doua prabusiri de aeronave Boeing 737 MAX a fost infiintat luni, au declarat pentru Reuters administratorii cererilor de compensatii, potrivit news.ro. Fondul face parte dintr-un…

- Statele Unite au anunțat joi ca vor oferi pana la trei milioane de dolari pentru informații cu privire la atacurile care vizeaza interesele sale in Irak, a doua zi dupa ce trei drone au atacat o baza in care staționeaza soldații americani, informeaza Hotnews.ro . Autoritațile irakiene continua sa denunțe…

- ​Statele Unite au anunțat joi ca vor oferi pâna la trei milioane de dolari pentru informații cu privire la atacurile care vizeaza interesele sale în Irak, a doua zi dupa ce trei drone au atacat o baza în care staționeaza soldații americani, potrivit AFP.Autoritațile irakiene…

- Statele Unite ale Americii au anuntat vineri ca vor acorda Afganistanului ajutor umanitar suplimentar in valoare de peste 266 de milioane de dolari, in cadrul angajamentului "durabil" al Washingtonului fata de aceasta tara, relateaza Reuters. "In timp ce SUA isi retrag fortele militare din…

- Statele Unite ale Americii au anuntat vineri ca vor acorda Afganistanului ajutor umanitar suplimentar in valoare de peste 266 de milioane de dolari, in cadrul angajamentului "durabil" al Washingtonului fata de aceasta tara, relateaza Reuters. "In timp ce SUA isi retrag fortele militare din Afganistan,…