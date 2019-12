Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Boris Johnson a anuntat luni un plan care prevede introducerea unei vize electronice, dupa modelul celei americane. În practica, înainte de a pleca la Londra, persoana interesata va trebui sa solicitate o autorizație online și va fi necesar sa o faca cu cel puțin trei zile înainte…

- Scolile si universitatile au fost inchise sambata din cauza unei poluari atmosferice grave care afecteaza mai multe regiuni din Iran, inclusiv capitala Teheran, invaluita intr-un nor de fum toxic, potrivit agentiei oficiale Irna citata de AFP, preluata de AGERPRES. Concentratia medie de particule…

- Numarul agricultorilor care aleg sa-si asigure culturile si animale a scazut de doua ori in acest an, comparativ cu 2018. Datele au fost prezentate de Agenția de Intervenție și Plați pentru Agricultura, in cadrul audierilor organizate de Comisia de profil a Parlamentului.

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a afirmat ca dosarul privind interventia jandarmilor la evenimentele din 10 august va fi desecretizat in aceasta saptamana. "Va fi desecretizat in aceasta saptamana si veti fi la curent cu aceasta actiune care se va derula la MAI. Este posibil sa-l…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a afirmat joi, intr-o videoconferinta cu prefectii si sefii structurilor teritoriale ale MAI, ca acest minister va fi depolizat si a transmis tuturor angajatilor din aceste structuri sa se considere dezlegati de orice promisiune sau orice obligatie fata…

- Audierea candidatilor propusi pentru functii de ministru in Guvernul Orban in sedinte comune ale comisiilor din Parlament incepe marti, la ora 9.00, opt ministri fiind asteptati sa raspunda intrebarilor senatorilor si deputatilor in vederea obtinerii avizului. Ioan Marcel Bolos, candidat la functia…

- ARAD. Nu va mai fi „sens unic”, ci „dublu sens” pe strada Scoalei, pe tronsonul cuprins intre intersectia cu strada Obedenaru si Calea Aurel Vlaicu. Decizia este provizorie, fiind aplicabila pe perioada executarii lucrarilor de reabilitare a retelei de canalizare pe Calea Aurel Vlaicu. Masura a fost…

- Autoritațile locale și județene continua sa ia masuri pentru a impiedica raspandirea virusului pestei porcine africane. La finalul saptamanii trecute au fost instituite filtre in jurul municipiului Targu Jiu, cea mai mare localitate din Gorj și cu cel mai mare numar de locuitori. Aici au fost semnalate…