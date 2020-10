Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi dimineata, ca Guvernul Orban ar trebui sa cantareasca foarte bine oportunitatea organizarii alegerilor pe data de 6 decembrie, avand in vedere ca Romania ar putea trece de 6000 de infectari pe zi.

- Astazi, la ora 13:00, președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a fost prezent la Buzau pentru depunerea listei de candidați la alegerile parlamentare de pe 6 decembrie. Liderul PSD a inceput prin a spune ca formațiunea politica pe care o conduce are cea mai buna lista de candidați…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a sustinut luni ca autoritatile trateaza cu "dubla masura" criza sanitara, referindu-se astfel la inchiderea scolilor, precum si la "dorinta PNL si a presedintelui Iohannis de a tine alegerile parlamentare". "Atributul amanarii alegerilor nu este al PSD. Eu…

- Alexandru Rafila a anuntat joi ca se va inscrie in PSD si va candida pe lista partidului la alegerile parlamentare. El va deschide lista formatiunii la Camera Deputatilor, in Bucuresti.Intrebat daca alegerile parlamentare mai pot avea loc pe 6 decembrie in contextul cresterii numarului de…

- Liderul PSD Bacau Dragos Benea a invitat-o miercuri pe bacauanca Gabriela Firea sa deschida lista la alegerile parlamentare din partea filialei, dupa ce Marcel Ciolacu a anuntat ca ar vrea ca Firea sa deschisa lista la Senat pe Bucuresti., potrivit news.ro.Citește și: EXCLUSIV SURSE Numele…

- Liderul PLUS, Dacian Cioloș, susține ca USR-PLUS nu are ce sa negocieze cu cei de la PNL, chiar daca au dat primarul Capitalei impreuna. Cioloș ii acuza pe cei de la PNL ca au promovat traseismul și trebuie sa se reformeze ca partid, iar daca fac asta, atunci orice negociere va avea loc doar dupa…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Bistrita, ca pe listele pentru alegerile parlamentare nu va exista niciun candidat cu probleme penale. "Decizia noastra in ceea ce priveste candidatii la alegerile parlamentare am facut-o deja publica: pe listele…

- Marcel Ciolacu a acuzat ca Guvernul Orban blocheaza proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Valcea. Liderul PSD a adaugat ca a fost ceruta revizuire documentatiei printr-un acord prealabil si astfel nu poate fi obtinuta o finantare nerambursabila pentru judetul Valcea,…