Marcel Ciolacu: La protestele AUR se copiaza comportamentul inventat de USR"La toate aceste manifestari, ati vazut, se foloseste foarte mult drapelul Romaniei. Un lucru grav, pentru ca aruncam drapelul Romaniei intr-un ridicol, mai punem si insemnele partidelor pe drapelul Romaniei. Mi se pare ca e si o lege in Parlament si poate o votam cat mai repede, ca nimeni sa nu mai puna vreun insemn pe drapelul Romaniei. In al doilea rand, copiaza ce au inventat cei de la USR. Aduceti-va aminte, aceste manifestari erau si in interiorul Parlamentului si facute in strada de catre USR. Se copiaza acest comportament.…