- Marcel Ciolacu a declarat ca Florin Citu a venit „cu aceeasi placa” la dezbaterea proiectului legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe 2021, iar cand premierul nu are argumente aduce jigniri.„Domnule prim-ministru ati venit ca si ieri cu aceeasi placa, atunci cand nu au argumente vii si jignesti…

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, ii da o replica dura premierului Citu, in plenul Parlamentului. Dupa ce premierul i-a acuzat pe social-democrati ca sunt nemultumiti de Bugetul pe 2021 pentru ca nu mai pot fura, Ciolacu da exemple de liberali suspectati de coruptie in ultimul an. "Domnule…

- Președintele PSD - Marcel Ciolacu a reacționat imediat dupa ce premierul Florin Cițu l-a indemnat sa-i dea un telefon daca vrea sa-i explice bugetul pentru anul 2021. Replica social-democratului a fost ca are de dat vreo 10 milioane de telefoane. E INCREDIBIL! S-au golit spitalele din București de…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu i-a raspuns imediat sambata, pe Facebook, premierului care l-a invitat sa-l contacteze telefonic pentru a vorbi despre proiectul bugetului de stat. Ciolacu i-a recomandat lui Florin Cițu sa puna mana pe telefon și sa-i sune el pe cei care sunt afectați economic și social de…

- Revenit dupa vizita de lucru de la Bruxelles, premierul Florin Cițu i-a dat o replica dura președintelui PSD Marcel Ciolacu, caruia i-a transmis ca mai bine „pierde timpul” sa ii explice cum se alcatuiește bugetul, decat ca liderul social-democraților sa trimita scrisori la Comisia Europeana privind…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, ca premierul Florin Citu se duce "de pomana" la Bruxelles, pentru ca nu are un plan pentru accesarea banilor europeni si nici buget. "Citu se duce de pomana la Bruxelles. Nu are un plan pentru accesarea banilor europeni, nu are buget.…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu s-a intalnit marti cu liderii principalelor sindicate alaturi de care a discutat despre bugetul bentru 2021. Ciolacu a explicat apoi ca formatiunea sa va prezenta miercuri bugetul alternativ si ca va depune la proiectul Guvernului mai multe amendamente.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, are o prima reacție dupa anunțul de investitura al președintelui Klaus Iohannis, și a declarat la RTV ca „pana acum am avut un guvern eșuat PNL”. „Ce vrem acum, reșaparea acelui guvern PNL eșuat?„, a continuat acesta la postul tv. Intrebat daca se teme de…