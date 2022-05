Stiri pe aceeasi tema

- La 6 luni de guvernare alaturi de PNL, Marcel Ciolacu a afirmat ca bilantul va fi unul cinstit si realist, iar formatiunea nu vrea „sa fardeze realitatea”. „Stim ca in aceasta perioada costul vietii cresterea preturilor si nivelul de trai au fost si continua sa fie principala problema. Romanii sufera…

- In discursul de la prezentarea bilanțului de șase luni de guvernare in coaliție, Marcel Ciolacu a aratat ca PSD continua sa dea „ora fixa” la ceasul politic. „Am vazut – unii au pus repede azi sedinta pe la 15,00, unii la 16,00, unii la 17,00, sa fie toata lumea in poza. Eu ma bucur – in continuare…

- Romanii sufera din cauza scumpirii alimentelor, combustibilului, energiei și a inflației ridicate, declara președintele PSD, Marcel Ciolacu, la bilanțul de 6 luni al guvernarii: „Am reparat ce era urgent”. „Am decis sa intram la guvernare acum șase luni pentru ca situația țarii devenise dramatica. Guvernarile…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a explicat luni seara, la Antena 3, dupa deciziile din coaliția de guvernare legate de pensii, salarii, rate la banci și angajari la stat, ca pentru prima oara „administrația centrala strange cureaua, nu populația”: Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Liderii coaliției de guvernare susțin o conferința de presa comuna. Nicolae Ciuca, proaspat ales președinte al PNL, președintele UDMR, Kelemen Hunor și liderul PSD Marcel Ciolacu prezinta pachetul de masuri „Sprijin pentru Romania", stabilite de Coalitia de guvernare

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, la Antena 3, ca in ședința de coaliție de la Palatul Victoria s-a definitivat un pachet de masuri sociale și economice pentru a ajuta populația sa reziste in fața scumpirilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a anuțat, astazi, ca liderii coaliției de guvernare vor discuta, pe 5 aprilie, noi masuri in contextul crizei prețurilor la energiei. Potrivit lui Ciolacu, in ședința de marți urmeaza sa fie abordate subiecte extrem de importante, respectiv alocare unor vouchere in valoare…

- Liderul PSD a spus despre pachetul de masuri pentru populatie ca saptamana viitoare incep, pe segmente, sa vina ministrii cu Ordonante in sedinta de Guvern. ”Este o diferenta intre propunerile festiviste, pe Facebook si propunerile totusi argumentate si discute si cu Comisia si cu Ministerul Finantelor,…